Елена Темникова пожелала выпускникам встретить свою любовь на «Алых парусах»

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Знаменитость призналась, что чувствует много любви в зале.

Российская певица Елена Темникова пожелала выпускникам «Алых парусов» встретить в эту прекрасную ночь свою любовь.

Артистка поздравила ребят, напомнив, что их энергия юная и безбашенная.

«Алые паруса и Питер кружат голову, но если влюбитесь, то пусть это будет тот самый человек, окей?» — сказала Темникова.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Сегодня выступили самые популярные у молодежи звезды российской эстрады. Свои лучшие хиты исполнили Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером выпускного этого года стала рок-группа «Чайф». А специальным гостем ночи стал музыкант SHAMAN, который выступил прям на палубе брига.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как SHAMAN спел песню «С чего начинается Родина» на палубе брига «Россия» на «Алых парусах».