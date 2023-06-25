Фото, видео: 5-tv.ru

Выпускникам пришел по душе такой футуристический стиль и костюм нимфы.

На сцене «Алых парусов — 2023» выступила молодая исполнительница с волшебным голосом Тося Чайкина. Она подарила выпускникам свое невероятное выступление на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Ребята подпевали и танцевали под песни «Беспринципные», «В сердце бахнули стрелы» и «Аномалия». Стоит отметить наряд Тоси — очки необычной формы, крупные ботинки, косички, а также платье черно-белого цвета. Все это также сопровождалось декорациями, напоминающими земли некой инопланетной цивилизации.

Выпускникам пришел по душе такой футуристический стиль и костюм нимфы, обитающей в загадочном лесу будущего.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Праздничный концерт начался в Северной столице по плану в 22:00 по московскому времени. Свое напутственное слово гостям мероприятия сказали ведущие — Ида Галич и Дмитрий Хрусталев, а также по традиции губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ударил в рынду, звук которой стал символом вступления во взрослую жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на сцену «Алых парусов — 2023» вышел молодой исполнитель Gafur.