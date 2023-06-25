Фото, видео: 5-tv.ru

Что мы знаем о бесконечной вселенной, украшенной звездами?

Ведущие «Алых парусов» Дмитрий Хрусталев и Ида Галич задались вопросом о том, какое будущее ждет Россию. Тем самым звезды открыли новый портал на сцене под названием «Космос».

Ида Галич спросила у Хрусталева, не хотел бы он хоть ненадолго заглянуть в будущее, на что он ответил, что будущее перед ними — это выпускники.

«И глядя в эти прекрасные глаза, я уверен в нашем будущем. А ты — будь спокойна», — посоветовал он коллеге.

Потом Галич спросила у Хрусталева, боится ли он искусственного интеллекта и роботов, на что он ответил, что даже мысль о том, что вот такой выпускной для ребят может пройти виртуально — наводит на него ужас.

«А где же эти медляки на Дворцовой, эти запахи, эта тактильность?!» — вопрошает Хрусталев.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ожидается, что сегодня выступят самые популярные у молодежи звезды российской эстрады. Свои лучшие хиты исполнят Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером выпускного этого года станет рок-группа «Чайф».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ведущие «Алых парусов» открыли портал «Спорт».