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Врио главы ДНР также рассказал об обстановке и на других участках фронта.

Российские бойцы успешно ведут бои на краснолиманском направлении, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире одного из общественно-политических телеканалов.

«Все очень сложно, но абсолютно контролируемо. <…> На краснолиманском, северном направлении есть успехи у подразделений Вооруженных сил РФ, <…> ребята там продолжают движение вперед», — сообщил он.

Также он рассказал и о ситуации на других направлениях. Так, на авдеевском направлении обрисовываются некоторые перспективы, которые окажутся болезненными для противника. Также ситуация и на горловском направлении находится под контролем ВС РФ, на артемовском почти не изменилась.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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