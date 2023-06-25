Чтобы все окей! На сцене «Алых парусов» выступил Gafur с молодежными композициями

Исполнитель Gafur выступил на «Алых парусах» с песнями «Ты не моя», «ОК» и Lollipop

Фото: 5-tv.ru

Выпускники узнали своего кумира и с безудержным весельем подпевали ему.

На сцену «Алых парусов — 2023» вышел молодой исполнитель Gafur. Он исполнил трогательные композиции, подходящие для медленного танца со своей половинкой, на Дворцовой площади в Санкт-Петерубрге.

Однако это не весь репертуар восходящей звезды — кроме песни «Ты не моя», выпускники смогли отжечь под ритмичные композиции «ОК» и Lollipop.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Праздничный концерт начался в Северной столице по плану в 22:00 по московскому времени. Свое напутственное слово гостям мероприятия сказали ведущие — Ида Галич и Дмитрий Хрусталев, а также по традиции губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ударил в рынду, звук которой стал символом вступления во взрослую жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как на «Алых парусах — 2023» выпускники услышали песни группы BURITO, вокалист которой Игорь Бурнышев начал свое выступление с песни «Мама», напомнив о ее важности в жизни каждого человека.