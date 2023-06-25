Умер экс-футболист казанского «Рубина» Седрик Руссель

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Спортсмен скончался на 46-году жизни.

Ушел из жизни экс-футболист «Рубина» из Казани Седрик Руссель. Спортсмену было всего 45 лет.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», причиной смерти стала остановка сердца. Русселю стало плохо, когда он находился в кафе в Брюсселе. У мужчины случился сердечный приступ. Несмотря на все усилия медиков, им не удалось его спасти.

Футболист играл за казанский «Рубин» в 2004 году. Также за свою спортивную карьеру он представлял «Вулверхэмптон» и «Ковентри» из Англии, «Гент», «Генк» и «Зюльте Варегем» из Бельгии, «Брешию» из Италии. Кроме того, он сыграл за сборную Бельгии два матча.

В 2014 году Руссель завершил карьеру футболиста.

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