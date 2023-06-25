Ведущие «Алых парусов» призвали выпускников оставить страну в чистоте для потомков

Фото, видео: 5-tv.ru

Знаменитости напомнили о нашем великом Байкале.

Ведущие «Алых парусов» Дмитрий Хрусталев и Ида Галич со сцены призвали выпускников оставить потомкам нашу страну в чистоте.

Тем самым, знаменитости открыли новый портал сцены под названием «Экология». Также Галич и Хрусталев напомнили всем о великом Байкале.

«Такой страны, обладающей такими огромными природными ресурсами — нет в мире. У нас есть и озеро Байкал!» — заявил Хрусталев.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ожидается, что сегодня выступят самые популярные у молодежи звезды российской эстрады. Свои лучшие хиты исполнят Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером выпускного этого года станет рок-группа «Чайф».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ведущие «Алых парусов» открыли портал «Спорт».









