BURITO начал свое выступление на «Алых парусах» с песни «Мама»

Фото, видео: 5-tv.ru

А вот закончил свое выступление исполнитель эффектным шоу.

На «Алых парусах — 2023» выпускники услышали песни группы BURITO, вокалист которой Игорь Бурнышев начал свое выступление с песни «Мама», напомнив о ее важности в жизни каждого человека.

Затем прозвучала еще не менее известная композиция — Sugar. А вот завершилось выступление эффектным шоу под песню «Океан». Исполнение сопроводили танцоры — баскетболисты, которые выполнили несколько зрелищных трюков с огромными мячами.

К слову, коллектив BURITO участвовал на празднике «Алые паруса» в 2019-м. Тогда вместе с Владимиром Пресняковым солист группы исполнил романтическую песню «Зурбаган».

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Праздничный концерт начался в Северной столице по плану в 22:00 по московскому времени. Свое напутственное слово гостям мероприятия сказали ведущие — Ида Галич и Дмитрий Хрусталев, а также по традиции губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ударил в рынду, звук которой стал символом вступления во взрослую жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как музыкальный исполнитель LYRIQ, также известный под именем Кирилл Гуд, открыл первый «портал» праздничного концерта «Алые паруса — 2023» под названием «История».