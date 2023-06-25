«Инвестиции в будущее»: ведущие «Алых парусов» открыли портал «Спорт»

Хрусталев и Галич напомнили выпускникам на «Алых парусах» о том, что спорт — это жизнь

Фото, видео: 5-tv.ru

По мнению Галич, это неотъемлемая часть жизни любого человека.

Ведущие «Алых парусов» Дмитрий Хрусталев и Ида Галич оценили физическую форму выпускников «Алых парусов» и открыли новый портал на сцене «Спорт».

«Спорт — это жизнь. Спорт — это дисциплина. Но самое главное, что это лучшая инвестиция в свое будущее», — заявил Хрусталев со сцены.

А по словам Галич, спорт — это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Теперь, спортивный портал на сцене открыт. Артисты уже побывали в портале «История» и «Культура».

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ожидается, что сегодня выступят самые популярные у молодежи звезды российской эстрады. Свои лучшие хиты исполнят Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером выпускного этого года станет рок-группа «Чайф».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ведущие «Алых парусов» пожелали выпускникам тянуться к прекрасному.