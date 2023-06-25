Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы

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Долгожданный момент наступил — главный символ «Алых парусов» предстал перед многотысячной толпой во всей красе.

Главный символ праздника всех выпускников «Алые паруса» бриг «Россия» вошел в акваторию Невы и раскрасил ее воды яркими красками. Для гостей мероприятия этот момент стал самым долгожданным и кульминационным — встретили они сказочный корабль с алыми парусами радостными криками и аплодисментами. Такой выпускной они точно не смогут забыть.

В этом году бриг «Россия» отпраздновал первый юбилей — ему исполнилось пять лет. Организаторы петербургского шоу обзавелись парусником в 2019 году. При его строительстве были применены самые новаторские технологии, а также старинные методы кораблестроения. Легендарные паруса были сшиты специально для праздника — их размер составляет 900 квадратных метров.

Примечательно, что в 2023 году «Алые Паруса» собрали целых три значимых юбилея. Самому празднику исполнилось 55 лет. Самый крупный юбиляр в этом году — город на Неве. Санкт-Петербург в мае отметил 320 лет с момента основания.

В честь ежегодного праздника прощания со школой над Невой развернулось водно-пиротехническое шоу. В основу представления легла концепция путешествия во времени. Каждый зритель смог ощутить на себе атмосферу разных эпох: 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, нулевые и наши дни. Декорации и костюмы помогли погрузить публику в антураж.

Под алыми парусами уже ставший легендарным корабль вошел в створку Троицкого моста и проследовал вдоль набережной, преследуемый залпами красочных салютов и исполнением выпускниками песни «Лучший город на земле». Специальным гостем праздника, о котором никто не знал заранее, стал самый народный исполнитель — певец SHAMAN. Он исполнил песню «С чего начинается Родина» для многотысячной толпы прямо с палубы брига «Россия».

Праздник также ознаменовался масштабным концертом на Дворцовой площади. Он начался в 22:00 по московскому времени, его открыли ведущие — Ида Галич и Дмитрий Хрусталев. Губернатор Санкт –Петербурга Александр Беглов выступил с поздравительной речью, дал свои напутствия выпускникам и ударил в рынду, звук который уже превратился в символ начала взрослой жизни.

Ведущие провели диалог с выпускниками, рассказали о значимости истории, а после начали открывать для них тематические «порталы». На сцену вышли самые популярные у молодежи звезды российской эстрады среди которых Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хеддлайнером выпускного стала рок-группа «Чайф».

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.