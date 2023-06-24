Это взрыв: The Hatters дали жару на «Алых парусах»

Фото, видео: 5-tv.ru

Основатель команды Юрий Музыченко поздравил выпускников и зарядил их взрывной атмосферой.

Группа The Hatters разорвала танцпол на Дворцовой площади во время своего выступления на «Алых парусах — 2023».

Основатель команды Юрий Музыченко (кстати, коренной петербуржец) поздравил выпускников и зарядил их взрывной атмосферой. Группа исполнила такие хиты, как «Просто Проваливай», «Да, со мной не просто», «Танцы» и «Я делаю шаг». Молодежь подпевала своим любимым артистам на протяжении всего выступления в портале «Культура».

К слову, Юрий Музыченко уже второй год подряд выходит на сцену праздника всех выпускников «Алые Паруса», и для него это важно, так как праздник теперь навсегда в его сердце.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ожидается, что сегодня выступят самые популярные у молодежи звезды российской эстрады. Свои лучшие хиты исполнят Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером выпускного этого года станет рок-группа «Чайф».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Музыченко раскрыл, почему «остался на второй год» Алых Парусов.