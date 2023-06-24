Фото, видео: 5-tv.ru

Кумир молодежи вышел на сцену Северной столицы с песней первым.

Музыкальный исполнитель LYRIQ, также известный под именем Кирилл Гуд, открыл первый «портал» праздничного концерта «Алые паруса -2023» под названием «История». На сцену на Дворцовой площади он вышел с песней Forever young.

После LYRIQ исполнил еще один свой популярный трек «Нет красивее тебя» и поздравил выпускников с окончанием школы.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Праздничный концерт начался в Северной столице по плану в 22:00 по московскому времени. Свое напутственное слово гостям мероприятия сказали ведущие — Ида Гали и Дмитрий Хрусталев, а также по традиции губернатор Сант Петербурга Александр Беглов ударил в рынду, звук которой стал символом вступления во взрослую жизнь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Галич и Хрусталев напомнили выпускникам о важности истории со сцены «Алых парусов -2023».