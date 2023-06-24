Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию.

Уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Пригожин направится в Белоруссию в ближайшее время. Чем именно там займется основатель ЧВК, Песков не уточнил.

Ранее в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщили, что Евгений Пригожин принял предложение главы республики об остановке продвижения «Вагнера» по территории РФ. Отмечалось, что в ходе переговоров был выбран выгодный и приемлемый для всех сторон вариант развязки ситуации.

Вечером 23 июня стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям компании. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах по тылу вагнеровцев. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Позднее ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.