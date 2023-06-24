Караулова призвала выпускников не бояться экспериментов и спела «Угонщицу»

Юлианна Караулова спела композицию «Угонщица» для выпускников «Алых парусов — 2023» и призвала действовать здесь и сейчас

Фото, видео: 5-tv.ru

Артистка очень удивила толпу поклонников выбором композиции.

Российская певица Юлианна Караулова призвала выпускников не бояться экспериментов и действовать здесь и сейчас. В тему к своему заявлению она решила спеть на «Алых парусах — 2023» легендарную композицию «Угонщица».

«Это песня про каждую. Ну, и что же, про каждого из нас! Отрываемся!» — закричала Караулова.

Кстати, она вышла на сцену сразу после артиста LYRIQ и спела свои треки «Ты не такой», «Внеорбитные». Знаменитость выступала на фоне исторических персонажей в портале «История».

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ожидается, что сегодня выступят самые популярные у молодежи звезды российской эстрады. Свои лучшие хиты исполнят Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers. Хедлайнером выпускного этого года станет рок-группа «Чайф».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как выпускники вместе с ведущими «Алых парусов» поблагодарили учителей.