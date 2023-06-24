Берем от этой жизни все! Юлианна Караулова призвала выпускников загадать желание
Юлианна Караулова призвала выпускников «Алых парусов -2023» загадывать желание
Фото, видео: 5-tv.ru
Артистка вышла на сцену и сразила всех своими лучшими хитами.
Российская певица Юлианна Караулова вышла на сцену сразу после артиста LYRIQ. Она сразила всех наповал своими лучшими треками.
В этот вечер выпускники спели с ней такие композиции, как «Ты не такой», «Внеорбитные». Кстати, как и LYRIQ, знаменитость выступала на фоне исторических персонажей в портале «История».
«Сегодня ваш вечер и, конечно же, все лучшее — впереди! Но самое прекрасное — происходит сейчас. „Алые паруса“ — самый красивый, самый лучший выпускной страны», — завила Караулова со сцены.
Закончила своей выступление певица композицией «Угонщица», которую в оригинале исполняет Ирина Аллегрова.
Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Ожидается, что сегодня выступят самые популярные у молодежи звезды российской эстрады. Свои лучшие хиты исполнят Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers. Хедлайнером выпускного этого года станет рок-группа «Чайф».
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Хрусталев и Галич поприветствовали выпускников со сцены «Алых парусов».