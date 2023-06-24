«Будущий успех»: Галич и Хрусталев напомнили выпускникам о важности истории

Фото, видео: 5-tv.ru

Звезды российского шоу-бизнеса поделились своим взрослым опытом и признались, что история в жизни — это помощник.

Ведущие Ида Галич и Дмитрий Хрусталев напомнили выпускникам о важности изучения истории со сцены «Алых парусов -2023». Звезды российского шоу-бизнеса рассказали им, как понимание прошлого может помочь им в будущей жизни.

Праздник всех выпускников открыл губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он по традиции ударил в рынду. Ведущие отметили, что этот звук стал для гостей мероприятия сигналом начала взрослой жизни.

Ведущие отметили, что ранцы, пеналы, косички и первая любовь у многих осталась позади, однако это не повод забывать и перечеркивать свое прошлое. Наоборот — его забывать нельзя.

«Весь будущий успех выстраивается на личном опыте и знании истории», — подчеркнула Галич.

Хрусталев подхватил мысль своей напарницы. По его словам, предки сделали многие открытия и исследования, чтобы их дети и внуки потом совершали меньше ошибок, не тратили на них время и развивались стремительно. Знание истории помогает грамотнее спланировать будущее, добавил Дмитрий.

«Историей можно увлекаться бесконечно, но самое важное понимать ее значение сейчас, сегодня», — заключили ведущие.

Хрусталев и Галич призвали выпускников использовать историю в качестве навигатора, ведущего к цели. Они напомнили — опыт всегда позволит вернуться на правильный путь, если вы свернули не на ту дорогу. После пламенной речи таким образом они «открыли» портал «История», в котором первым выступил певец LYRIQ.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

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