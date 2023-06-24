Выпускники выразили благодарность учителям во время праздника «Алые паруса — 2023»

Фото: 5-tv.ru

Текущей год объявлен годом педагога и наставника.

Выпускники, собравшиеся на праздник «Алые паруса» в Сакнт-Петербурге, выразили благодарность учителям за их труд. Добрые слова они произнесли вместе с ведущими торжества Дмитрием Хрусталевым и Идой Галич.

«Учителя не только передают свои знания молодому поколению, но и закладывают в них основы морали и культуры, то есть являются наставниками», — отметила Галич.

«Дорогие учителя, в благодарность вашему труду десятки тысяч выпускников по всей стране, набрав полную грудь воздуха, хотят сказать огромное спасибо», — добавил Хрусталев.

Он напомнил, что 2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен годом педагога и наставника, что является признанием важности этой профессии.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ожидается, что сегодня выступят самые популярные у молодежи звезды российской эстрады. Свои лучшие хиты исполнят Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером выпускного этого года станет рок-группа «Чайф».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ведущие Дмитрий Хрусталев и Ида Галич поприветствовали выпускников со сцены «Алых парусов — 2023».