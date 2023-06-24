«Никогда не отпущу»: Музыченко раскрыл, как «остался на второй год» Алых Парусов

Музыченко: я дорвался до сцены Алых Парусов и никогда ее не отпущу

Фото, видео: 5-tv.ru

Основатель группы The Hatters рассказал про правило «второго спектакля»

Певец Юрий Музыченко уже второй год подряд выходит на сцену праздника всех выпускников Алые Паруса, который традиционно проходит в Санкт-Петербурге. В беседе с 5-tv.ru рассказал о своих эмоциях перед предстоящим выступлением.

По его словам, все как в школе — чтобы остаться на второй год, много делать не надо. Однако, признался музыкант, он все сердцем полюбил этот праздник, на который его, к сожалению, раньше не звали.

«И вот я дорвался до этой сцены и никогда ее не отпущу!»— заявил основатель группы The Hatters.

Музыченко также рассказал, что второй раз переживает уже не так сильно, как в первый. По его словам есть два правила — «первый блин комом» и «второй спектакль». Так вот, согласно второму, повторный выход на сцену всегда легче, так как ты уже привыкаешь и расслабляешься.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru писал, что ведущие Хрусталев и Галич поприветствовали выпускников со сцены «Алых парусов».