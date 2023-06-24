«Белые ночи и мощное шоу»: Хрусталев и Галич поприветствовали выпускников со сцены «Алых парусов»

Фото, видео: 5-tv.ru

Тысячи ребят собрались на Дворцовой площади, чтоб отметить один из самых важных праздников в жизни.

Ведущие Дмитрий Хрусталев и Ида Галич поприветствовали выпускников со сцены «Алых парусов — 2023». Торжественную речь слушали тысячи ребят, собравшихся на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Хрусталев и Галич по теплому и семейному открыли главный праздник страны.

«Наш праздник призван сделать этот самый важный день в жизни любого ученика ярким и не забываемым. Для этого у нас все есть — белые ночи, мощное шоу, крутые артисты, и я не боюсь этого слова, — блистательные ведущие», — отметил Хрусталев.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ожидается, что сегодня выступят самые популярные у молодежи звезды российской эстрады. Свои лучшие хиты исполнят Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером выпускного этого года станет рок-группа «Чайф».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как история праздника «Алые паруса» началась в 1968-м, когда власти Ленинграда решили создать для выпускников особое торжество.