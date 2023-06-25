Через почву: чем можно заразиться при работе в огороде

Врач Хухрев: при работе в огороде можно заразиться столбняком и токсоплазмозом

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Находясь на даче, необходимо помнить о существовании риска заражения инфекциями, которые передаются через землю.

При работе в огороде можно заразиться столбняком и токсоплазмозом. Об опасностях, подстерегающих дачников, рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

«Споры столбняка находятся в земле. Если человек будет копаться в огороде и наколется на какой-нибудь ржавый гвоздь, при загрязненной ране есть риск заразиться», — рассказал врач радио Sputnik.

Если по участку гуляют уличные кошки, то через землю можно заразиться токсоплазмозом. Врач порекомендовал работать в огороде исключительно в перчатках. Также не стоит забывать про личную гигиену — нужно регулярно мыть руки. А пока ладони и пальцы грязные — не стоит прикасаться к лицу и особенно тереть глаза.

Если соблюдать меры предосторожности — то инфекций можно избежать.

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