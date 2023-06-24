Береговая охрана США обнаружила обломки батискафа недалеко от «Титаника»

Фото: www.globallookpress.com / OceanGate

Пассажиры «Титана» перестали выходить на связь с 18 июня. Их искали несколько дней.

Неопознанные обломки обнаружены в зоне поиска батискафа «Титан», сообщила береговая охрана США в Twitter.

Поле обломков было обнаружено в районе поисков недалеко от «Титаника.

Целью людей на батискафе «Титан» была экспедиция к обломкам «Титаника», которые покоятся на дне Атлантического океана на глубине примерно в четыре километра. Глубоководный аппарат перестал выходить на связь с исследовательским кораблем меньше чем через два часа после погружения. «Титан» искали с 18 июня, но пока обнаружить удалось лишь обломки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон зафиксировал взрыв возле места, где пропал батискаф.