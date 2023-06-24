Лукашенко обсудил с Путиным результаты переговоров с главой ЧВК «Вагнер» Пригожиным

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Лидеры снова созвонились по телефону.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и рассказал о достигнутых результатов переговоров с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу», — говорится в сообщении.

Лукашенко вел переговоры с Пригожиным в течение дня по согласованию с Путиным. В результате стороны договорились не допускать развязывания «кровавой бойни» в России, а также остановить движение колонны бойцов ЧВК «Вагнер», которым между тем гарантировали безопасность.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минпросвещения создан оперативный штаб в связи с режимом КТО в некоторых регионах России.