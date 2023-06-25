🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: новые сутки растущей Луны в знаке Девы — хорошее время для продолжения начатых дел и выполнения новых. Благоприятный период для покупок, налаживания отношений.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 июня, растущая Луна находится в знаке Девы. День будет благоприятным для большинства представителей зодиакального круга. Планируйте, решайте текущие дела, наводите порядок в доме и мыслях!

♈ Овны

То, от чего вы убегаете, может оказаться тем самым, что принесет вам в итоге счастье. Активно стремитесь получать больше удовольствия от жизни и ощутите, как ваши мечты материализуются прямо у вас на глазах, Овны. Если денежные затруднения выходят на передний план, откройте свое сердце окружающим, подставьте плечо или протяните руку помощи без каких-либо ожиданий. Постройте что-то прочное и чудесное. К концу этого года вы получите больше, чем ожидали или мечтали.

Космический совет: позвольте себе получать благословения во всех формах.

♉ Тельцы

Дела идут в гору, Тельцы. Если в прошлом вы попадали в сложную ситуацию, ожидайте, что сейчас все начнет налаживаться. Вскоре вы можете вступить в новое партнерство или сотрудничество. Вы находитесь на том этапе жизни, когда все хорошее начинает поступать без усилий. Для вас закладываются прочные основы счастья и изобилия.

Космический совет: приготовьтесь к приятным событиям в жизни.

♊ Близнецы

Сделайте перерыв, восполните свою энергию и снова сосредоточьтесь на своих целях, Близнецы. Вы находитесь в мощной фазе, ваши способности к проявлению находятся на пике. И вы можете видеть доказательства этого в самых незначительных вещах. Секрет того, чтобы все шло своим чередом, заключается в том, чтобы находить время для себя и других, оставаясь сосредоточенным на своих больших целях. Это позволит вам оставаться настоящими и быстрее продвигаться к своим мечтам.

Космический совет: забота о себе и других — ключ к поддержанию текущего подъема в жизни.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Возможно, одна часть вас хочет летать, а другая чувствует себя в ловушке или боится делать свои шаги. Сейчас не время уклоняться, Раки. Найдите время, чтобы выполнить свои обязательства и вернуться к изучению новых способов ведения дел, возможно, даже пройти курс, к которому вы присматривались долгое время. Попросите своих наставников помочь вам, когда вы чувствуете, что ситуация выходит из-под вашего контроля.

Космический совет: не стоит беспокоиться о том, что думают о вас другие.

♌ Львы

Иногда вы можете заметить, что даже если вокруг вас и царит мрак, то вы все равно находитесь в изобилии. Или же, возможно, вам кажется, что вы были на вершине успеха в своей карьере, но теперь ходите по кругу. Пришло время поприветствовать перемены и стремительное движение, Львы. Даже если начало может показаться сложным, знайте, что когда вы занимаетесь чем-то в долгосрочной перспективе, то имеет значение лишь одно — вы осознаете свою способность летать, когда вам трудно ходить.

Космический совет: не бойтесь делать рискованные шаги.

♍ Девы

Проанализируйте мотивы окружающих вас людей, Девы. За кулисами есть скрытые планы, и ваши догадки о чем-то могут оказаться правдой. Пока вы находитесь в самом конце сложного цикла, позвольте себе полностью отдаться тонкостям жизни и доверять случайным крупицам информации, поступающей к вам.

Космический совет: отдавайте свои долги и рассматривайте любую помощь, которая приходит к вам.

Венера выбрала любимчиков: пяти знакам зодиака летом 2023 повезет в любви

♎ Весы

Доверяйте своей интуиции и применяйте более игривый подход к некоторым ситуациям. Если кажется, что что-то стоит на месте, это может быть просто потому, что вы слишком увлекаетесь деталями. Сделайте глубокий вдох и приступайте к выполнению своих обязательств, Весы. Чем меньше внимания вы уделяете вещам, которые вас истощают, тем меньше власти они имеют над вами в жизни.

Космический совет: удача на вашей стороне при условии, что вы сосредоточитесь на самых важных вещах.

♏ Скорпионы

Начинайте ставить свои отношения на первый план, Скорпионы. Это может быть трудным делом, и вы изо всех сил будете стараться преуспеть и в других аспектах своей жизни с самыми благородными намерениями. Но сейчас главный упор следует поставить на личную жизнь. Доверяйте своему сердцу, следуйте его зову.

Космическая мудрость: займитесь личной жизнью, отодвиньте остальные дела на второй план.

♐ Стрельцы

Вы находитесь в фазе роста, созидания и полного соприкосновения со своей интуицией, Скорпионы. Ваша долгосрочная цель — удовлетворенность и счастье. Свободно делитесь тем, что у вас есть, проявляйте себя и будьте открыты для совместной работы в команде в любом аспекте жизни. Слишком большие затраты могут рассеять вашу энергию, поэтому сосредоточьтесь на важных текущих задачах и продолжайте творить.

Космический совет: создавайте прочную основу для счастливого будущего.

Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

♑ Козероги

Некоторые из вас, возможно, хотят двигаться в любви, другие — в работе, а третьи, возможно, просто ищут более глубокий смысл в жизни. Это время, когда в вашу жизнь входит новый человек или перспектива. Чем обоснованы ваши страхи перед неизвестным? Если боитесь идти в одиночку, попросите руку помощи у единомышленников.

Космическая мудрость: когда вы не можете сосредоточиться на позитиве, попробуйте достичь пространства нейтралитета.

♒ Водолеи

Возможно, вы не знаете, что ждет вас впереди, или даже чувствуете себя растерянным в отношении своих действий. Вселенная вмешивается в вашу жизнь, чтобы сообщить вам, что ваша единственная задача на сегодня — сосредоточиться на творческих решениях, которые выведут вас из текущей ситуации, в которой вы оказались. Эта фаза замешательства, ощущения себя в ловушке скоро закончится, Водолеи.

Космический совет: подходите к решению различных вопросов творчески.

♊ Рыбы

Рыбы, если вы чувствуете, что упускаете что-то важное, возможно, это Вселенная дает вам возможность наслаждаться крошечными благословениями, которые окружают вас в настоящее время. Или, возможно, вы недавно вышли из токсичной ситуации, но все еще находитесь в состоянии легкой инерции с искушением оглянуться назад. Верьте, что все хорошее сопутствует вам. Подходите к решению вопросов медленно и обоснованно, даже когда вам представляются быстрые и временные возможности продвинуться вперед. Хватайтесь за них, но помните о долгосрочном видении.

Космический совет: удача будет сопутствовать вам во всех делах, запаситесь терпением!

Больше гороскопов смотрите здесь

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие астрологические события изменят жизнь каждого летом 2023.