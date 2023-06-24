Бойцы ЧВК «Вагнер» уходят из Ростова-на-Дону

Фото, видео: Эрик Романенко / ТАСС; 5-tv.ru

Пригожин заявил о развороте колон и уходе в тыловые лагеря.

Бойцы частной военной компании «Вагнер» покидают Ростов-на-Дону. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

Ранее пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила, что на протяжении всего дня сторона вела переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Переговорный процесс был согласован с главой РФ Владимиром Путиным. Лукашенко удалось достигнуть с Пригожиным определенных договоренностей.

Стороны конфликта согласились, что «кровавая бойня» на российской территории недопустима. Основатель ЧВК принял решение остановить движение своих подразделений и прекратить дальнейшую эскалацию.

Как отметили в пресс-службе президента республики, вариант развязки были приемлем и гарантировал безопасность бойцам «Вагнер». Пресс-служба Пригожина подтвердила, что подразделения уходят с российских территорий и направляются в полевые лагеря.

Президент России Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства прокомментировал начало мятежа, к которому призывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российский лидер напомнил, что в ситуации глобального кризиса, как никогда раньше, важно быть сплоченными.

Путин подчеркнул, что в ситуации с Пригожиным имели место непомерные личные амбиции и интересы. Ситуацию глава государства назвал «ударом в спину» и подчеркнул, что все мятежники обязательно понесут наказание в соответствии с законом.

ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден обсудил по телефону с главами Франции, Германии и Великобритании ситуацию, которая сложилась на данный момент в России.