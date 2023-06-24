В Госдуме сообщили, что парламентарии работают в штатном режиме

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В интересах граждан РФ инициаторы военного мятежа должны немедленно сложить оружие, отметили в нижней палате.

Депутаты продолжат работать в штатном режиме — у них много неотложных задач, требующих решения. Об этом агентству ТАСС сообщил глава комиссии Госдумы Виктор Пинский.

По его словам, нижняя палата продолжит работу в бесперебойном режиме. Государственный деятель отметил, что парламентарии продолжают осуществлять свою деятельность для жителей России, для реализации их интересов.

Глава комиссии ГД подчеркнул, что участникам военного мятежа следовало бы тоже учитывать интересы населения и отказаться от провокационной идеи. По его словам, необходимо снизить градус напряженности и сложить оружие немедленно.

Накануне, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, якобы Минобороны РФ нанесло удар по его подразделениям и призвал к вооруженному мятежу. В оборонном министерстве его слова опровергли. ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина и призвала бойцов не прислушиваться к его преступным командам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова призвала бойцов ЧВК «Вагнер» к единению со страной.