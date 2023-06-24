Байден обсудил с лидерами Франции, ФРГ и Британии ситуацию в России

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Кому лидеры выразили свою поддержку?

Президент США Джо Байден обсудил по телефону с главами Франции, Германии и Великобритании ситуацию, которая сложилась на данный момент в России. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Президент Байден говорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Лидеры обсудили ситуацию в России», — говорится в сообщении.

Также указано, что президенты всех стран подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины.

Президент России Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства прокомментировал начало мятежа, к которому призывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российский лидер напомнил, что в ситуации глобального кризиса, как никогда раньше, важно быть сплоченными. Путин подчеркнул, что в ситуации с Пригожиным имели место непомерные личные амбиции и интересы. Ситуацию глава государства назвал «ударом в спину» и подчеркнул, что все мятежники обязательно понесут наказание в соответствии с законом.

ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как МИД РФ предостерег Запад от любых намеков на использование ситуации в своих целях.