Въезд в Ростовскую область ограничен со стороны четырех регионов

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Ситуацию прокомментировал губернатор региона.

Въезд на территорию Ростовской области со стороны Краснодарского и Ставропольских краев, а также из Волгоградской и Воронежской областей был ограничен. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе губернатора региона Василия Голубева.

Уточняется, что выезд из региона осуществляется в свободном порядке. Также на территории области транспорт движется без ограничений.

Ранее глава ростовской городской администрации сообщил об отсутствии дефицита топлива и продовольствия в регионе. Он отметил, что жители области выстраиваются в очереди на заправках и призвал их не создать ажиотаж.

Накануне, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, якобы Минобороны РФ нанесло удар по его подразделениям и призвал к вооруженному мятежу. В оборонном министерстве его слова опровергли. ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина и призвала бойцов не прислушиваться к его преступным командам. Меры антитеррористического характера были введены в Москве, Московской области и ряде других регионов.

Ранее 5-tv.ru писал, что движение транспорта по центральной улице Ростова-на-Дону возобновлено.