«Бейся там, где стоишь»: Любимова поддержала призыв Путина к сплочению для защиты страны

Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Culture Russia

По мнению министра, должны быть отброшены любые распри, которыми могут воспользоваться враги.

Министр культуры России Ольга Любимова поддержала призыв президента РФ Владимира Путина к сплочению страны. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что Псков, который пережил огромное количество осад, пал только однажды и причиной стало предательство. При этом министр процитировала слова главы государства о том, что должны быть отброшены любые распри, которыми могут воспользоваться внешние враги, чтобы подорвать Россию изнутри.

«Сейчас мы повторяем слова Александра Невского: «Бейся там, где стоишь!» — написала Любимова.

Президент России Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства прокомментировал начало мятежа, к которому призывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российский лидер напомнил, что в ситуации глобального кризиса, как никогда раньше, важно быть сплоченными. Путин подчеркнул, что в ситуации с Пригожиным имели место непомерные личные амбиции и интересы. Ситуацию глава государства назвал «ударом в спину» и подчеркнул, что все мятежники обязательно понесут наказание в соответствии с законом.

ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

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