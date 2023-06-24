Что нужно знать о режимах КТО в регионах России

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Гражданам ряда территорий необходимо быть готовым к временным ограничениям.

Режим контртеррористической операции (КТО) в связи с попыткой военного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина введен в ряде регионов России. Как это изменит жизнь местного населения?

Что означает режим КТО

Режим КТО вводится согласно федеральному закону «О противодействии терроризму», принятому Госдумой 26 февраля 2006 года и одобренному Советом Федерации 1 марта 2006 года. Режим вводит принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики и борьбы с терроризмом.

Сама КТО подразумевает комплекс мероприятий с использованием техники, оружия и спецсредств для пресечения теракта, обезвреживания террористов, обеспечения безопасности людей, организаций и учреждений. На территориях на период проведения операции могут использоваться определенные меры и временные ограничения.

Где введен режим КТО

Утром 24 июня режим КТО был введен на территории Москвы, Подмосковья и Воронежской области. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об усилении мер безопасности, в том числе введении дополнительного контроля на дорогах.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о контроле за ситуацией со стороны силовиков и правоохранителей, а губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что ВС РФ проводят в регионе оперативно-боевые мероприятия.

Меры при режиме КТО

На территории с режимом КТО действуют особые правила, права и обязанности граждан. В их числе могут быть:

усиление мер охраны общественного порядка на объектах особой важности;

проверка документов у граждан. При этом правоохранители имеют право доставлять граждан в компетентные органы для установления личности, если те отказываются выполнять требования;

досмотр автомобилей

посещение лицами, задействованными в КТО, жилых и иных помещений, земельных участков, принадлежащих физическим и юридическим лицам;

контроль сообщений и телефонных разговоров;

ограничения на передвижение транспортных средств и пешеходов;

ограничения на использование средств связи.

Как долго продлится режим КТО

Режим КТО могут завершить по окончании операции — пресечения или прекращения теракта. При этом не должно быть угрозы жизни, здоровью, имуществу и интересам людей в зоне с режимом КТО.

С чего все началось

Президент России Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства прокомментировал начало мятежа, к которому призывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российский лидер напомнил, что в ситуации глобального кризиса, как никогда раньше, важно быть сплоченными. Путин подчеркнул, что в ситуации с Пригожиным имели место непомерные личные амбиции и интересы. Ситуацию глава государства назвал «ударом в спину» и подчеркнул, что все мятежники обязательно понесут наказание в соответствии с законом.

ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минпросвещения создан Оперштаб в связи с режимом КТО в некоторых регионах.