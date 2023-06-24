Киев вышел из соглашения с Москвой о трудовой деятельности и соцзащите граждан

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Власти Украины продолжают последовательно и в одностороннем порядке денонсировать межправительственные соглашения с Россией.

Власти Украины прекратили действие соглашения с Россией о трудовой деятельности и соцзащите граждан двух стран, работающих за пределами своих государств. Об этом заявил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о трудовой деятельности и социальной защите граждан Украины и России, <…> заключенного 14 января 1993 года», — написал он в своем Telegram-канале.

Мельничук добавил, что кабмин одобрил закон о прекращении действия межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве в области карантина растений от 7 июня 2011 года.

Киевский режим последовательно выходит из соглашений, ранее заключенных между Россией и Украиной. Так, в феврале Верховная рада денонсировала договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролив, действовавший с апреля 2004 года. В апреле Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения государственной границы, а в мае — из меморандума о сотрудничестве в охране госграниц с Белоруссией и Россией и из договора о сотрудничестве стран — участниц СНГ в борьбе с преступностью на транспорте.

Еще к концу 2022 года киевский режим денонсировал около 20% соглашений, заключенных в рамках СНГ. В их числе международные договора в сфере экономики, образования, космической и военно-политической деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совет Федерации одобрил закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.