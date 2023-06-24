Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Дипломат напомнила — государство всегда откликалось на просьбы военных, помогало им и их семьям даже в безвыходных ситуациях. Сегодня страна просит от них лишь одного — сплочения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к бойцам ЧВК «Вагнер» и призвала их к единению со страной. В своем Telegram-канале она призвала задуматься тех, кто сегодня стоит перед выбором.

Захарова вышла на связь с согражданами из Свято-Троицкой лавры — места, где находятся мощи Сергея Радонежского — покровителя России. Она напомнила, что именно Радонежский во времена смуты смог сплотить народ, вывести его из тьмы братоубийства.

По ее словам, бойцы ЧВК «Вагнер» сегодня стоят перед решением, от которого зависит не только их жизнь, но и жизнь всей страны. Она отметила, что в этот в исторический момент личные интересы должны отойти на второй план.

«Сейчас все, что нам необходимо — единение. Именно в нем сила и именно в этом единстве правда. С богом», — прокомментировал она.

Она привела пример главного предателя в мировой истории— Иуды и призвала российских бойцов не идти по его пути. Она попросила их проявить смелость и вернуться на сторону защитников Отечества.

Глава государства утром 24 июня выступил с обращением к нации после призыва основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к вооруженному мятежу. Путин пообещал россиянам сделать все возможное, чтобы отстоять страну. Вооруженные силы РФ и другие ответственные органы получили приказы. Меры антитеррористического характера были введены в Москве, Московской области и ряде других регионов.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД Кении заявил о солидарности с Москвой в усилиях по обеспечению порядка.