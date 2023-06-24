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Никакого прогресса по обещанной ООН нормализации российского сельхозэкспорта не просматривается, несмотря на декларируемые представителями организации «неустанные усилия».

В рамках заключенной в Стамбуле так называемой «зерновой сделки» выполняется только «черноморская инициатива», предусматривающая вывоз зерна из украинских портов. При этом по Меморандуму Россия-ООН, где прописана нормализация российского сельхозэкспорта, не сделано ровным счетом ничего. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ на сайте ведомства.

«Из предложенного генсекретарем ООН и подписанного год назад в Стамбуле „пакета“ договоренностей выполняется только „черноморская инициатива“. При этом — в ключе, далеком от заявленных гуманитарных целей: зерно направляется преимущественно в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. Беднейшие же государства не получают, по сути, ничего. Помимо морского трафика Брюссель также вывозит продовольствие из Украины по наземным „коридорам безопасности“, наводняя попутно дешевой продукцией рынки восточноевропейских стран. По Меморандуму Россия-ООН не сделано ровным счетом ничего», — заявили в МИД.

Там подчеркнули, что три из пяти «системных» задач, предусмотренных меморандумом — подключение «Россельхозбанка» к SWIFT, поставки запчастей и возобновление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса» — уже фактически сняты с повестки. По двум оставшимся — нормализация транспортной логистики и страхования, разблокирование банковских активов — какой-либо прогресс не просматривается.

При этом на Западе уже открыто заявляют, что продолжат и ужесточат санкции против России, несмотря на их деструктивное влияние на поставки продовольствия и удобрений на мировые рынки, подчеркнули в МИД.

В свою очередь представители ООН во главе с генеральным секретарем Антониу Гутеррешем выступают за продление и расширение «зерновой сделки» и заявляют о неустанных усилиях по Меморандуму Россия-ООН. При этом они вновь прибегают к тезисам о глобальной продовольственной безопасности, помощи нуждающимся и борьбе с голодом, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

На днях заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что руководство организации продолжает работать с Россией и Украиной по продлению «зерновой сделки». По его словам, ООН добивается продления действия черноморской инициативы и меморандума по облегчению экспорта российского продовольствия и удобрений и будет продолжать эту работу столько, сколько будет возможно.

В свою очередь МИД РФ заявил, что дело идет к тому, чтобы невыполняемые в рамках зерновой сделки договоренности завершились 18 июля.

До этого президент РФ Владимир Путин допустил выход России из «зерновой сделки». Он отметил, что «зерновые коридоры», по которым курсируют суда с продовольствием, используются врагами России для запуска военных беспилотников.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в МИД РФ ответили на вопрос будущем «зерновой сделки» по ее окончании 18 июля.