Из лагеря в Псковской области госпитализировали 30 детей с кишечной инфекцией

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В каком стоянии сейчас находятся ребята?

Из лагеря «Зеркальный» в Псковской области госпитализировали 30 детей с кишечной инфекцией. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко.

Она уточнила, что в скором времени после получения результатов анализов ребята смогут отправиться домой. Сейчас они находятся в состоянии легкой степени тяжести.

Кроме того, на территории лагеря сейчас работают специалисты Роспотребнадзора и медики. Также проводится эпидемиологическое расследование и служебная проверка.

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