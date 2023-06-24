Из лагеря в Псковской области госпитализировали 30 детей с кишечной инфекцией
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
В каком стоянии сейчас находятся ребята?
Из лагеря «Зеркальный» в Псковской области госпитализировали 30 детей с кишечной инфекцией. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко.
Она уточнила, что в скором времени после получения результатов анализов ребята смогут отправиться домой. Сейчас они находятся в состоянии легкой степени тяжести.
Кроме того, на территории лагеря сейчас работают специалисты Роспотребнадзора и медики. Также проводится эпидемиологическое расследование и служебная проверка.
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