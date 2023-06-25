«Не мойся, я через три дня приеду»: история любви Наполеона и Жозефины

Фото: www.globallookpress.com / Twentieth Century-Fox Film

Неужели одна из самых знаменитых пар в истории была сторонниками «свободных» отношений?

Одним из самых нашумевших романов всех времен стала история любви Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне. О том, как начиналась история любви императора и разведенной женщины, и об интересных подробностях этой связи рассказывает сайт KP.RU.

Жизнь до судьбоносного романа

Жозефина, будущая супруга императора Наполеона, родилась на Мартинике, а в 16 лет ее отдали замуж, но тогда брак с будущим правителем Франции не был даже в планах. Молодая девушка родилась в дворянской семье, и родители приняли решение выдать дочку замуж по расчету с 17-летним Александром де Богарне. Девушка впервые увидела его, когда приехала во Францию.

По некоторым свидетельствам, еще в детстве чернокожая гадалка предсказала Жозефине судьбу королевы Франции. От Александра Богарне девушка родила двоих детей, но отношения с мужем не ладились. Жозефина изменила своему мужу, но развестись они не могли, ведь в то время это было сложным процессом.

Но Жозефине, можно сказать, повезло, и развод она получила альтернативным методом. В те времена во Франции началась революция и ее супругу отрубили голову. Перед смертью и Александра и Жозефину посадили в тюрьму. Но вот только девушка была уверена, что ее судьба — корона, а не гильотина.

Начало отношений с Наполеоном

Познакомил будущего правителя и мать-одиночку случай. У сына Жозефины Евгения была шпага, которая досталась ему от погибшего отца. Полицейские хотели отнять оружие у мальчика. Он пошел к Наполеону Бонапарту, который на тот момент еще был только генералом, просить разрешения оставить шпагу. Они довольно быстро смогли решить этот вопрос, будущий император был не против того, чтобы ребенок сохранил память о казненном отце. Затем к Наполеону зашла и сама Жозефина, чтобы его отблагодарить. Между женщиной и мужчиной проскочила искра.

У Наполеона и Жозефины закрутился роман. Девушка была старше своего возлюбленного на шесть лет, но влюбленных это не смущало. Как свидельствуют исторические данные, позже она начала изменять Наполеону, а тот и сам пользовался вниманием у дам. Из-за этого многие историки даже считали, что брак между Наполеоном и Жозефиной был заключен по расчету, но их переписки говорят об обратном. Оказалось, что император имел очень странные наклонности.

«Не мойся, я через три дня приеду», — писал Бонапарт в одном из своих писем.

Жизнь после коронации

Когда Наполеон наконец-то был коронован, то он настаивал на том, что и его супруга тоже должна пройти эту церемонию. Но как оказалось, между влюбленными не было заключено церковного брака. На коронации присутствовал Папа римский и когда он узнал, что они не помолвлены, он чуть не сорвал мероприятие. Поэтому императору пришлось идти сначала под венец, а потом уже проводить монархическую церемонию.

За время их брака Жозефина жила, как будто в сказке и деньгами сорила, не зная меры. По подсчетам историков, за годы семейной жизни она потратила 25 миллионов франков. Императора это раздражало, но он мог с этим мириться. Их отношения можно было назвать свободными, но они были довольно крепкими.

Но настоящая драма началась, когда император задумался о наследниках. Жозефина Богарне уже вышла из детородного возраста. Поэтому император, не разводясь с женой, искал себе новую супругу. Жозефина впала в ярость, она была очень расстроена решением возлюбленного, но отговорить мужа не получилось.

Жизнь после развода

Наполеон для продолжения рода женился на дочери австрийского императора Марии-Луизе. Чтобы экс-супруга сильно не растрачивалась, он предложил ей в подарок город Рим, но женщине хватило и пары дворцов во Франции. При этом Жозефина и Наполеон продолжали общаться, но оставшиеся несколько лет Багорне была безутешна, так как чувства к бывшему мужу обострились после развода. И оставшийся титул не мог послужить ей утешением.

После поражения Наполеона отослали на Эльбу, но Жозефине запретили его сопровождать. Багорне оставалась весьма влиятельной женщиной и общалась в светских кругах. Однажды женщина пошла погулять с российским императором Александром I и сильно простудилась. В результате болезни она скончалась. Говорят, когда Наполеон узнал эту новость, он был убит горем и несколько дней подряд молчал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как продвигаются поиски Янтарной комнаты.