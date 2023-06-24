До особого распоряжения: какие парки и музеи временно закрыли в Москве?
Некоторые парки и культурные учреждения закрыли в Москве в рамках КТО
Фото: Геодакян Артем / ТАСС
В городе действует режим контртеррористической операции.
Некоторые парки и культурные учреждения Москвы были закрыты после анонимных сообщений о минировании, а также для обеспечения безопасности в рамках введенного режима контртеррористической операции (КТО).
Так, посетить москвичи и гости столицы не смогут:
- Кремль;
- Парк Горького (до 13:00 25 июня);
- парк «Сокольники» (до особого распоряжения);
- Пушкинский музей;
- Третьяковскую галерею;
- Дом культуры ГЭС-2;
- торговые центры «Мега Белая Дача» и «Квартал».
Власти Москвы и области ввели в регионе режим контртеррористической операции (КТО) после событий с ЧВК «Вагнер». Вечером 23 июня ее основатель Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.
Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что движение по Москве-реке было временно приостановлено.