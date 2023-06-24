Приостанавливаются автобусные рейсы из ДНР в направлении Москвы

Приостанавливаются рейсы автобусов из ДНР в направлении Москвы и Ростова с 25 июня

Фото: Сергей Бобылев /ТАСС

Правила будут действовать до нормализации обстановки.

С завтрашнего дня, 25 июня, приостанавливаются рейсы автобусов из Донецкой народной республики (ДНР) в направлении Москвы и Ростова. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что правила будут действовать до нормализации обстановки.

«С 25 июня до нормализации обстановки приостановлена продажа билетов и отправление межрегиональных рейсов с автостанций в направлении Ростовской и Московской областей, а также в Москву», — говорится в сообщении.

Вечером 23 июня стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям компании. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах по тылу вагнеровцев. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Позднее ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как туроператоры начали отменять автобусные туры в южные регионы России.