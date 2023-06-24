«Аэрофлот» бесплатно поменяет билеты на вылет пассажирам из Ростова и Воронежа

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Все рейсы авиакомпании выполняются в штатном режиме.

«Аэрофлот» без доплат обменяет билеты пассажирам из Ростова-на-Дону и Воронежа, планировавшим вылетать из Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Волгограда. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

«Изменения в билет могут внести путешественники с датами вылета с 24 июня по 1 июля, в пределах семи дней с первоначальной даты, указанной в билете», — говорится в сообщении.

Пассажирам предлагается обращаться в контакт-центр авиакомпании. Все рейсы «Аэрофлота» сейчас выполняются в штатном режиме.

Компания РЖД ранее сообщила, что поезда в направлении Ростова-на-Дону и Воронежа следуют по графику, на объектах железной дороги принимаются необходимые меры безопасности. В свою очередь «Автодор» призвал водителей объезжать трассу М-4 «Дон».

В Ростове-на-Дону и Воронеже сложилась сложная ситуация из-за попытки вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По данным из Ростова, на центральных улицах города, в том числе на Большой Садовой, видны бронетранспортеры, танки и люди в камуфляже и балаклавах. Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей не покидать дома и сохранять спокойствие. Он заверил, что правоохранители делают все необходимое для защиты населения.

Вечером 23 июня стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям компании. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах по тылу вагнеровцев. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Позднее ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роскомнадзор ограничивает работу ряда ресурсов для пресечения призывов к мятежу.