Напоминает о себе: Пентагон зафиксировал взрыв возле места, где пропал батискаф
Wall Street Journal пишет, что в США зафиксировали взрыв батискафа «Титан»
Фото: Reuters / OCEANGATE EXPEDITIONS
Информация о возможном взрыве была передана спасательной команде, которая продолжает заниматься поисками судна.
Сверхсекретная система акустического обнаружения военно-морских сил США услышала взрыв батискафа «Титан» после его исчезновения в Атлантическом океане. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в американском флоте.
Военно-морские силы Америки провели анализ акустических данных и заметили аномалию которая соответствует имплозии или взрыву в непосредственной близости от места, где погружался подводный аппарат.
Изначально к этой информации отнеслись как в предварительной, но в скором времени данные передали спасательной команде.
На днях были обнаружены обломки неизвестного аппарата в районе поисков «Титана».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что корпус батискафа «Титан» разорвало из-за микротрещин.