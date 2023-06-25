Снимает отечность и укрепляет иммунитет: главные плюсы хождения босиком

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Летом так и хочется снять обувь и пройтись по траве или песку. Оказывается, это не только приносит радость, но и пользу для здоровья. Но какую?

Человеческая стопа состоит из 26 костей, 33 суставов, более 100 связок и около 200 тысяч нервных окончаний, каждое из которых соприкасается с землей при каждом шаге. Именно поэтому хождение босиком положительно сказывается на здоровье. Врач-травматолог Алексей Баранов рассказал изданию «Российская газета», как именно это сказывается на здоровье человека в положительном ключе.

Улучшается циркуляция крови в организме, стимулируются нервные окончания

Воздействие на нервные окончания стопы при соприкосновении с землей позитивно влияет на системный кровоток и стабилизирует работу сердечно-сосудистой системы.

Активизация лимфатической системы

При прогулках по траве, песку, камням или даже ковру без обуви повышается циркуляция внутри кровеносной и лимфатической систем. Это позволяет уменьшить отечность и помогает при профилактике варикозного расширения вен.

Улучшается координация движений и баланс

При прогулках по неровной поверхности наши стопы вынуждены адаптироваться к изменениям микрорельефа, чтобы тело могло балансировать. Поэтому такие прогулки помогают развитию тактильной функции. Особенно полезно такое упражнение для людей пожилого возраста и тех, кто восстанавливается после травм.

Улучшается работа опорно-двигательного аппарата

При ходьбе босиком мускулатура стопы начинает работать активнее, чем в обуви. Это поможет укрепить мышцы и даже снизить риск развития заболеваний позвоночника и суставов.

Укрепление иммунитета

Ходьба босиком позволяет закаляться и повышать общую сопротивляемость организма к простудам. Однако не стоит забывать и про то, что существует несколько неприятных последствий. Например, могут возникнуть грибковые инфекции, укусы или нежелательные контакты с насекомыми. Поэтому стоит более избирательно подходить к выбору мест, где можно пройтись без обуви.

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