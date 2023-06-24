Прокуратура напомнила о недопустимости распространения фейков в связи с режимом КТО в Москве

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Ведомство проводит мониторинг появляющейся в Сети информации.

Прокуратура Москвы напомнила гражданам, предприятиям и журналистам о том, что при режиме контртеррористической операции недопустимо распространение искаженной и недостоверной информации. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

«В случае выявления подобных действий будет незамедлительно следовать предусмотренная законом ответственность, в том числе уголовная», — говорится в сообщении.

Граждан призвали руководствоваться официальными источниками информации.

Кроме того, отметили в прокуратуре, в рамках режима КТО предусмотрены:

ограничения на перемещение и использование личного транспорта;

ограничения на использование средств связи;

порядок личного досмотра.

Прежде власти Москвы и области ввели в регионе режим контртеррористической операции (КТО) после событий с ЧВК «Вагнер». Вечером 23 июня ее основатель Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что движение по Москве-реке временно приостановлено в рамках режима КТО.