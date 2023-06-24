Мишустин проводит совещания с членами правительства

Фото: © РИА Новости / Александр Астафьев

В пресс-службе премьер-министра сообщили о его местонахождении.

Премьер-министр Михаил Мишустин находится на рабочем месте и проводит совещания с членами кабинета министров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

«Михаил Мишустин на рабочем месте проводит ряд совещаний с членами правительства, в том числе по реализации поручений, данных на совещании по развитию авиаотрасли в Казани», — цитирует пресс-службу агентство.

Президент России Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства прокомментировал начало мятежа, к которому призывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российский лидер напомнил, что в ситуации глобального кризиса, как никогда раньше, важно быть сплоченными. Путин подчеркнул, что в ситуации с Пригожиным имели место непомерные личные амбиции и интересы. Ситуацию глава государства назвал «ударом в спину» и подчеркнул, что все мятежники обязательно понесут наказание в соответствии с законом.

ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин работает сейчас в Кремле. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков после сообщений о том, что российский лидер якобы уехал из Москвы.