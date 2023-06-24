Певец Джанго о мятеже Пригожина: Прием, разрушающий государственность

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

Композитор и музыкант призвал не поддаваться на провокации и твердо верить в президента и победу.

Певец, композитор и музыкант Алексей Поддубный, более известный как Джанго, всецело выразил поддержку президенту России Владимиру Путину на фоне мятежа Евгения Пригожина и подконтрольных ему бойцов ЧВК «Вагнер».

«Призываю вас всех не поддаваться ни на какие провокации и твердо верить в нашу победу. Действительно, этой победе может помешать только одно, ибо русского богатыря русского богатыря победить в открытом бою невозможно. Русский наш богатырь сейчас сражается с мировым злом», — подчеркнул Джанго в специальном записанном для 5-tv.ru видеообращении к россиянам.

Действия Пригожина сравнимы с приемом, направленным на разрушение российской государственности, считает певец, и призваны посеять хаос внутри страны.

«Я считаю, что мы должны со всех сторон применить все усилия наши для того, чтобы эта смута не состоялась. Чтобы никакие амбиции не возобладали над здравым смыслом и над пониманием того, за что мы все сейчас воюем», — добавил он.

В настоящее время очень важно и фундаментально понимать, что сейчас все амбиции и, возможно, даже обиды, уверен Джанго, необходимо отложить во имя нашего будущего и нашей Родины.

Обращение президента России Владимира Путина

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поддержку президенту и действующей власти выразил народный артист России Дмитрий Певцов.

Накануне вечером основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что по тыловым лагерям его подразделений Минобороны РФ нанесло ракетный удар и предпринял попытку военного мятежа. В оборонном ведомстве данные сообщения были опровергнуты и названы провокацией.

После чего ФСБ РФ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина по статье «Военный мятеж», по которой тому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Генпрокуратурой РФ данное решение силовиков было поддержано и названо законным. Правовая оценка действия Пригожина будет дана позднее.

Утром 24 июня Владмиир Путин выступил с обращением к россиянам, где назвал действия мятежников «ударом в спину» и предательством Родины. Глава государства пообещал сделать все, чтобы отстоять страну. Верховный главнокомандующий дал все необходимые распоряжения ВС РФ и другим госорганам, а также в ряде регионов России, а также в Москве и Московской области были введены дополнительные меры антитеррористического характера.