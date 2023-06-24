Силовиков в Абхазии перевели на усиленный режим службы из-за событий в России

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Президент Абхазии выразил поддержку российскому коллеге Владимиру Путину и заверил в намерении исполнять свои союзнические обязательства.

Сотрудников силовых структур в Абхазии перевели на усиленный режим несения службы из-за событий в России. Об этом стало известно по итогам совещания под председательством вице-президента республики Бадры Гунбы.

«По поручению вице-президента, личный состав министерства обороны, службы госбезопасности, МВД, МЧС и прокуратуры Республики Абхазия переводятся на усиленный режим работы», — сообщила пресс-служба президента Абхазии Аслана Бжании.

Так, силовикам приказали усилить контроль на пограничных переходах по рекам Ингур и Псоу. Кроме этого, они должны взять под охрану все объекты критической инфраструктуры.

Полиции Абхазии поручили усилить меры по охране безопасности, в том числе при проведении массовых мероприятий. Сотрудники МЧС республики должны находиться на связи с согражданами, которые находятся в зоне спецоперации по защите Донбасса.

Минобороны и служба госбезопасности должны круглосуточно держать связь с представителями 7-й военной базы Вооруженных сил РФ и пограничного управления России в Абхазии.

«В связи с попыткой вооруженного мятежа, предпринятой руководителями ЧВК „Вагнер“, заявляю о всеобъемлющей поддержке действий президента Российской Федерации — верховного главнокомандующего Вооруженными силами Владимира Владимировича Путина по установлению законного порядка. Республика Абхазия в любых обстоятельствах продолжит исполнять свои союзнические обязательства перед Российской Федерацией», — заверил президент Абхазии Аслан Бжания.

Повышенные меры безопасности вводятся на фоне попытки военного мятежа, которую 23 июня предпринял глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Свои действия он мотивировал тем, что Минобороны РФ якобы ударило по тыловым лагерям его бойцов. В оборонном ведомстве заявления Пригожина назвали ложью и провокацией. В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело, по которому ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Президент РФ Владимир Путин назвал действия Пригожина изменой и «ударом в спину», которые стали следствием непомерных амбиций и личных интересов. Глава государства подчеркнул, что реакция на мятеж будет жесткой, а все виновные обязательно понесут ответственность в соответствии с законом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при обыске у офиса Пригожина обнаружили коробки с деньгами. Точная сумма неизвестна — речь может идти о миллиарде рублей.