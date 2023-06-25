Все о помидоре: как получить максимальную пользу от употребления томатов

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Гастроэнтеролог предупредил, что семена овощей могут быть не только полезны, но и опасны.

Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рассказал об особом влиянии на организм семян помидоров. Он сообщил, что это маленький, но очень сильный «пакет питательных веществ». В них содержится много витаминов, минералов и антиоксидантов, которые помогут укрепить иммунитет человека.

«Если вы не испытываете проблем с перевариванием семян помидоров, то они могут быть полезны для вашего здоровья и добавить вкуса и питательности к вашей пище. Но если вы хотите получить все питательные вещества, содержащиеся в семенах помидоров, то лучше их измельчить или обжарить перед употреблением», — рассказал врач в своем Telegram-канале.

Однако есть и другая сторона медали. Их чрезмерное употребление может негативно сказаться на здоровье.

«Но семена помидоров могут быть вредными для здоровья, если их есть в больших количествах. Они содержат алкалоиды, которые могут вызвать сильные боли в животе и даже отравление», — отметил Вялов.

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