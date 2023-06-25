Психология стиля: как подобрать одежду по психотипу

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Чтобы чувствовать себя комфортно, необходимо подбирать образы, в которых вам будет комфортно. И здесь есть несколько секретов!

Часто бывает так, что девушки следуют за трендами и покупают одежду, которая им не нравится и не подходит. И дело совсем не в пропорциях тела или цвете волос. Скорее всего, вам просто не подходит такой образ по психологическому типажу. Определив его, можно подбирать одежду, в которой вам будет удобно и комфортно. Издание dni.ru перечислило виды психотипов и подобрало в соответствии с ними образы.

Классик-эстет

Вы — настоящая карьеристка, для которой работа стоит на первом месте. В ваших нарядах должна быть умеренность во всем, как в длине, так и в самой ткани. Классикам подходит симметричный принт — гусиная лапка, горошек, клетка, полоска. Лучше всего, чтобы образ не был нагроможден лишними деталями.

Традиционный

Вы хорошая жена и мама, у которой практичное отношение к жизни. В таком случае к выбору гардероба стоит относиться рационально, зная для чего подойдет та или иная вещь. Повседневная обувь должна быть на низком каблуке или на плоской подошве. В образы можно добавлять немного классики, а также романтики.

Романтик

Вы очень чувствительный и эмоциональный человек, поэтому карьера для вас не всегда на первом месте. Вы очень любите прилегающие силуэты, оборки, летящие платья, романтичные волны и кудри. Больше всего вам подойдет кружево, рюши и перья.

Женщина-вамп

Вы — настоящая роковая женщина, которая легко может покорять сердца мужчин. Вам хочется делать провокационные образы: разрезы, вырезы, яркие принты, платья-комбинации, кружево. Попробуйте разнообразить свой гардероб классикой и оверсайзом.

Спортивно-динамичный

Вы являетесь хорошей девочкой, которая может совмещать несколько дел одновременно. В вашем гардеробе определенно много одежды, близкой к спортивному стилю: без облегающих силуэтов и сексуальности. А платьев в вашем гардеробе практически нет. Таким людям советуют присмотреться к спорт-шику.

Свободный художник

Вы — творческий и креативный человек, который видит этот мир по-своему. Ваши образы обычно яркие и неординарные. Внедряйте в гардероб модные тренды, находя баланс между современностью и ретро.

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