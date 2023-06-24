Соединят все генетические коды: когда появится новая раса людей

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Астролог выразила уверенность, что новый вид людей будет обладать более высоким интеллектом.

Человечество не останавливает свое развитие ни на секунду. И многие эксперты утверждают, что на нашей планете в будущем будут жить сверхлюди. Так, астролог Тамара Глоба рассказала в эфире одного из федеральных каналов, какими будут люди через 50-100 лет.

«Новая раса будет включать в себя все генетические коды человечества. Есть белая, черная, красная, желтая расы — а эта раса будет голубой. Ей предстоит соединить в себе всю генетику человечества. Будет это через 50-100 лет, но первый эффект мы увидим уже где-то через 30 лет», — заявила астролог.

Как именно появится сверхраса, Глоба не рассказала. Но она отметила, что они ничем не будут отличаться от остальных. Просто они будут обладать более высоким интеллектом и любознательностью — захотят познать все тайны Вселенной.

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