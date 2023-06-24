Роскомнадзор сообщил об ограничении работы интернет-сервисов в районах КТО

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В надзорной службе прокомментировали причины перебоев в работе Telegram.

В российских регионах, в которых ранее был введен режим контртеррористической операции, допустили ограничение работы интернет-ресурсов. Об этом в Роскомнадзоре сообщили агентству РИА Новости.

«В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов», — прокомментировали в надзорной службе.

Ранее пользователи платформы для обмена сообщениями и голосовой связи Telegram начали массово жаловаться на перебои в его работе. Затруднения возникли, в частности с соединением с сервером и отправкой сообщений.

В Роскомнадозе отметили, что работа Telegram на территории Росси и в районах КТО не ограничивается, причины могут быть другие.

Режим контртеррористической операции был введен в Москве и Подмосковье, а также в ряде других регионов после призыва основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина начать вооруженный мятеж. По его словам, Минобороны РФ ранее нанесло удар по его подразделениям. В военном ведомстве опровергли данные сообщения. ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина и призвала бойцов не прислушиваться к его преступным командам.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Бурятии обратился к бойцам ЧВК «Вагнер».