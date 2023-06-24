Минпросвещения усилило меры безопасности в детских лагерях на юге России

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

В ведомстве заявили, что ситуация находится на контроле.

Минпросвещения РФ усилило меры безопасности в детских лагерях, расположенных в южных регионах России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Усилены меры безопасности в детских оздоровительных лагерях и федеральных детских центрах, расположенных на юге. Ситуация также находится на контроле», — говорится в сообщении ведомства.

Там же сказано, что выпускные для школьников проходят в штатном режиме в большинстве регионов России. Речь идет о субъектах РФ, в которых не введены меры антитеррористического характера и не отменены массовые мероприятия.

Повышенные меры безопасности вводятся на фоне попытки военного мятежа, которую 23 июня предпринял глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Свои действия он мотивировал тем, что Минобороны РФ якобы ударило по тыловым лагерям его бойцов. В оборонном ведомстве заявления Пригожина назвали ложью и провокацией. В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело, по которому ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Президент РФ Владимир Путин назвал действия Пригожина изменой и «ударом в спину», которые стали следствием непомерных амбиций и личных интересов. Глава государства подчеркнул, что реакция на мятеж будет жесткой, а все виновные обязательно понесут ответственность в соответствии с законом.

Российские губернаторы, члены Госдумы и Совета Федерации, сотрудники различных министерств и ведомств призвали сплотиться вокруг президента в этот момент и напомнили, что распри внутри России играют на руку ее противникам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поезда в южных регионах России ходят по расписанию. Пассажиры, маршрут которых пролегает через Воронеж или Ростов-на-Дону, прибудут на вокзал вовремя.