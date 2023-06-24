В США в крови домашних животных нашли высокий уровень вредных химических веществ

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Исследования свидетельствуют о присутствии токсинов в домашней среде.

Ученые из Университета Северной Каролины обнаружили повышенный уровень пер- и полифторалкильных веществ (PFAS) в крови домашних животных штата. Об этом информирует научный портал phys.org.

Уточняется, что в эксперименте участвовали 31 собака и 32 лошади, которые пили колодезную и бутилированную воду. По итогам исследований в их крови обнаружили 20 различных PFAS.

Наибольшее содержание в крови собак показали перфтороктановая кислота (ПФОС), которая используется в промышленных и коммерческих продуктах, и перфторсульфоновая кислота (PFHxS) — компонент потребительских товаров и пен для пожаротушения.

У лошадей концентрация в крови PFAS была ниже, чем у собак, но имела более высокое содержание побочного продукта Nafion 2 (NBP2), который связан с производством фторсодержащих химических веществ. Это говорит о предположительном воздействии PFAS на животных через загрязненный корм.

Также у животных выявили изменения в биомаркерах здоровья печени и почек, что указывает на дисфункцию этих органов из-за токсичности PFAS.

Ученые отмечают, что собаки могут быть важным индикатором присутствия PFAS в домашней среде, в частности, в бытовой пыли и продуктах питания.

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