Ложка в желудке и жук в ухе: пять историй необычного спасения детей российскими врачами

«АиФ» опубликовали информацию о пяти уникальных операциях врачей из РФ, которые спасли жизни детей

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

Когда-то страшный диагноз был для них приговором. Но профессионалы своего дела смогли сотворить настоящее чудо.

Как врачи спасали жизни маленьким пациентам в самых критичных случаях? Редакция aif.ru вспомнила пять случаев, когда профессионализм врачей спас жизни маленьких пациентов.

Родился без части пищевода

В одном из роддомов Челябинска на свет появился недоношенный младенец, весивший 1,2 килограмма. Врачи установили, что ребенок не может дышать самостоятельно, поэтому его тут же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Чуть позже выяснилось, что у ребенка отсутствует часть пищевода.

Хирурги несколько часов сшивали внутренние органы. После этого ребенка поместили в реанимацию для новорожденных на несколько недель. Сейчас малыш находится дома, его жизни ничего не угрожает.

Вернули пальчики

На руки одного двухлетнего малыша опрокинулся тяжелый мангал. Ребенку оказали помощь по месту жительства, а потом доставили в ЧОДКБ. Врачи в течение нескольких часов боролись за кисти ребенка, вычищая раны и сшивая раны.

«Ребенок поступил с очень большим отеком и с выраженными гематомами. Флегмону кисти удалось предотвратить, а пальцы спасти», — рассказала хирург Юлия Шекунова.

«Прозванивали» нервы

Операция под названием селективная дорзальная ризотомия — шанс для детей с ДЦП вести полноценную жизнь. Врачи находят неправильно работающие нервные «корешки», вызывающие напряжение мышц. Маленькая девочка из Челябинской области могла ходить только на носочках. Ей даже не удавалось поднять предметы с пола или развернуться. Операцию провели в областной больнице совершенно бесплатно.

Хирурги несколько часов позванивали нервы. После этого на девочку надели специальный корсет. Операция пошла на пользу, пациентка стала двигаться свободнее и даже стала бегать.

«Сюрприз» в желудке

Врачи очень часто достают из желудка маленьких пациентов различные мелкие предметы. Чаще всего находят монетки, кольца, магниты и другое. Однажды к ним поступил ребенок, «съевший» чайную ложку. Малыш проглотил столовый прибор длиной 17 сантиметров.

Жук в ухе

В прошлом году мальчик гостил в деревне у бабушки с дедушкой. Ночью ребенок почувствовал, что к нему в ухо заполз жук. У ребенка не получилось самостоятельно извлечь насекомое. Не смогли ему помочь и в местной больнице.

Ребенку прописали капли и отправили домой. Тогда мама маленького пациента обратилась в ЧОДКБ. Хирург отвлек мальчика, а затем извлек жука. Барабанная перепонка не пострадала.

Больше подвержены женщины: почему возникает тазовая боль и как с этим бороться

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как защитить себя от инфаркта на даче.